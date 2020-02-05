Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Петербуржцев могли заставить платить за капитальный ремонт по 20 рублей за 1 кв. метр жилья еще в 2014 году, но этого не произошло. О расчетах Смольного сообщил 5 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, отчитываясь перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бондаренко заявил, что в 2013—2014 годах власти рассчитали стоимость региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов до 2038 года, которая составляла 500 млрд рублей. По словам чиновника, чтобы ее реализовать, нужно было бы тратить в год 20 млрд рублей.

«Данный объем финансирования мог быть обеспечен только при условии, что плата за капремонт на 1 квадратный метр должна была составлять не менее 20 рублей», — сказал Бондаренко.

Заметим, ранее советник губернатора Северной столицы по вопросам ЖКХ Владислав Воронков говорил о 14−16 рублях за кв. метр.

Читайте также: «Не бегать за деньгами партии»: Питер стыдят за жалобы на цену капремонта

Тем не менее, в 2014 году было решено установить тариф на уровне 2 рублей за 1 кв. метр. К 2019 году он вырос до 4−5 рублей, в 2020 году резко поднялся вдвое — до 8−9 рублей, что вызвало недовольство горожан.

«Этих средств на сегодня явно недостаточно. Взнос в размере 2 рублей с самого начала не покрывал затрат на капремонт», — сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что «Петербург только сейчас сравнялся с другими субъектами России» по тарифам на капремонт. Например, в Ленобласти граждане будут платить в 2020 году почти 8 рублей за метр, в Москве — более 18 рублей, в Московской области — 9,7 рублей, в Рязани — 11,6 рублей.

«Хочу заметить, что эти цифры ежегодно увеличиваются», — сказал Бондаренко. Он объяснил это ростом стоимости строительных материалов и нарастанием объема «недоремонта».

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцы до сих пор не считают многоквартирный дом своим имуществом