Денпасар, Индонезия, , 12:59 — REGNUM Генеральное консульство КНР в Денпасаре объявило, что, основываясь на данных, полученных из иммиграционной службы, в настоящее время на индонезийском острове Бали до сих пор находятся 5000 граждан Китая, сообщает Antara.

«По данным иммиграционной службы, в настоящее время на Бали насчитывается около 5000 китайских туристов», — заявил генеральный консул Китая Гоу Хаодун в Денпасаре.

По его словам, 5 февраля 2020 года правительство Индонезии начало отменять все рейсы по маршруту Бали-Китай. Это также повлияет на количество китайских туристов, посещающих Бали.

«Первый шаг, который мы предприняли после получения информации об отмене рейсов в Китай, это поделились информацией с китайскими туристами. Правительство Китая обязательно сделает всё необходимое для китайских туристов, находящиеся за границей», — отметил Гоу Хаодун.

Известно, что китайские граждане, которые проживают на Бали получат льготы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Китая в Индонезии Сяо Цянь заявил, что решение властей Индонезии временно приостановить полеты, предоставление виз и импорт из Китая повредит Индонезии.

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