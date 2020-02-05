Грозный, , 13:01 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Идрис Байсултанов получил новую должность. Он назначен министром образования и науки республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Идрис Байсултанов является доктором медицинских наук. С декабря 2012 года по февраль 2018 года он работал директором медицинского института Чеченского государственного университета. В июне 2019 года получил должность в администрации главы республики.

Как пишет «Кавказский узел», Идрис Байсултанов приходится главе Чечни Рамзану Кадырову двоюродным братом по материнской линии.

Напомним, с 2013 года министерство образования и науки Чечни возглавлял Исмаил Байханов. В ходе совещания с руководителями районных отделов образования Рамзан Кадыров отметил, что Байханов переходит на другую работу.