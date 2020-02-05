Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Закрепить в Конституции право органов государственной власти участвовать в формировании органов местного самоуправления (МСУ) и положение о том, что органы МСУ и органы госвласти входят в единую систему публичной власти в стране, считает необходимым председатель Законодательного собрания Ленинградской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Бебенин.

Сергей Бебенин Er.ru

Он входит в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

По мнению Бебенина, эти положения необходимо закрепить в Конституции для обеспечения эффективного взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления.

«Предлагаю в конституции предусмотреть следующее: органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от нее должностных лиц местного самоуправления», — заявил Сергей Бебенин, которого цитирует пресс-служба Заксобрания Ленобласти.

Помимо этого, Бебенин считает, что в Основном законе государства необходимо записать, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ, осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

А также закрепить положение о том, что «местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которого устанавливаются федеральным законом» вместо существующей формулировки: «местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций».

По мнению автора инициативы, благодаря этим правкам появится формулировка о том, что «особенности осуществления публичной власти на территории городов федерального значения и административных центров субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом».

«Обсуждение поправок в Конституцию, касающихся организации местного самоуправления, планируется завершить через неделю», — напоминают в Законодательном собрании Ленинградской области.

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