Вашингтон, , 12:57 — REGNUM Результаты встречи с сенаторами США описал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. О впечатлениях он написал 5 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Залкалиани встретился с членами американского Сената, которые ранее подписали письмо с резкой критикой действий грузинских властей в области внутренней политики.

«Отличная встреча и обмен мнениями с великими друзьями Грузии — сенаторами Джин Шахин и Джимом Ришем. Была вновь подчеркнута их постоянная поддержка европейского и евроатлантического пути Грузии», — написал глава грузинского МИД.

Как передавало ИА REGNUM, Шахин и Риш в своем письме выражали беспокойство, что Грузия, по их мнению, отходит от демократического пути. Залкалиани отправился в США, чтобы убедить американских политиков в обратном.

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