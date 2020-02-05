Сеул, , 12:49 — REGNUM 4 февраля в Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Камбоджи Хун Сена.Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и финансов, а также перспективы сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН, Южной Кореей и странами Меконга.

Известно, что встреча представителей двух стран состоялась спустя 11 месяцев после визита главы Южной Кореи в Камбоджу в марте прошлого года.

В рамках встречи южнокорейский лидер отметил, что отношения между странами крепнут и подготовка соглашения о свободной торговле, начатая в ноябре прошлого года, доказывает это.

Он также добавил, что Сеул будет активно сотрудничать с Пномпенем в проведении саммита «Азия-Европа», который состоится в конце текущего года, а также призвал правительство Камбоджи оказать помощь в проведении саммита партнёрства ради зеленого развития и глобальных целей до 2030 года (P4G).

В свою очередь, премьер-министр Хун Сен отметил, что отношения между странами постоянно развиваются, о чём свидетельствует подписание соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Политик также выразил надежду на то, что после подписания соглашения об избежании двойного налогообложения, еще больше южнокорейских компаний смогут выйти на рынок страны.

Также представители двух стран акцентировали внимание на росте двусторонней торговли, отметив что в 2019 году товарооборот между странами составил $1,3 млрд.

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