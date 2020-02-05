Киев, , 12:50 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко призвала жителей Украины собраться у стен Верховной рады, чтобы остановить законопроект о продаже земли, сообщил 5 февраля парламентский телеканал «Рада».

Тимошенко заявила, что 6 февраля парламент Украины, вероятно, будет рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли.

«В законе чётко записано, что землю могут покупать иностранные банки, иностранные кредитные организации без ограничения количества», — рассказала она.

Депутат отметила, что согласно законопроекту, на продажу выставляется не только земля, но также леса и водоёмы, расположенные на ней.

Тимошенко сообщила, что 6 февраля у стен Верховной рады соберутся аграрии, профсоюзы и общественные организации, которые не поддерживают законопроект. Она призвала всех неравнодушных принять участие в митинге, который начнётся в 10:00 мск.

«Если завтра будет принят закон, оккупированной будет 72% территории Украины», — подчеркнула политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского подсчитали, что в результате продажи земли, годовой прирост ВВП Украины может увеличиться на 1,5%.

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