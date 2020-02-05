Москва, , 12:44 — REGNUM Оценки в борьбе с коронавирусом в России пока преждевременны, всеми службами проводится системная и обширная работа. Об этом сообщил 5 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в ситуации с коронавирусом развёрнут целый механизм предотвращения проникновения вируса в Россию. Работу ведут учёные и компании, дипломаты, военные.

«Ведется действительно очень масштабная работа, ведется она днем и ночью», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, главе государства докладывают об обстановке каждый час, заверил Песков.

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