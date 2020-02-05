Москва, , 12:36 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил государству заказать создание песен про войну, чтобы можно было улыбаться, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Надо дать госзаказ, у нас же есть сегодня хорошие поэты и музыка, чтобы была — песнь Победы. Новая песнь, чтобы она была радостная, с оптимизмом, чтобы им (ветеранам Великой Отечественной войны) хотелось улыбаться под эту песню», — предложил Жириновский.

Парламентарий обратил внимание на то, что во всех военных песнях говорится о смерти и их невозможно слушать без слез.