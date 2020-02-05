Москва, , 12:37 — REGNUM Ситуация с телеграм-каналом «Футляр от виолончели» не представляет интереса для Кремля. Об этом сообщил 5 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это не является предметом интереса для Кремля, в Кремле не следят за этим, ответил руководитель пресс-службы главы государства на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, телеграм-канал «Футляр от виолончели» известен освещением громких тем, связанных с российскими чиновниками, и своеобразной подачей информации. 4 февраля к авторам канала наведались сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ.

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