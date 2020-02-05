Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Требования сенатора США Джин Шахин к Тбилиси после встречи с главой грузинского МИД Давида Залкалиани сохранились. Соответствующее заявление было распространено сенатором после встречи Шахин с Залкалиани, прибывшем в Вашингтон 4 февраля.

Ранее Шахин подписала вместе другим сенатором Джимом Ришем письмо, в котором они от властей Грузии требовали продолжения курса демократических реформ.

«Как я уже говорила ранее, демократия требует долгосрочных усилий, — напомнила американский сенатор. — Я призываю премьер-министра [Георгия] Гахарию и правительство Грузии выполнить свои обязательства и укрепить демократические институты».

Как передавало ИА REGNUM, после серии писем из США с критикой внутренней политики Грузии, в Тбилиси решили, что американские политики владеют необъективной информацией, и глава грузинского МИД оправился в Соединенные Штаты описать положение дел в стране в прямом диалоге.

Ранее Джим Риш рассказал, что его требования к Грузии также сохранились.

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