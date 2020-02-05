Москва, , 12:26 — REGNUM Главное событие января 2020 года — это отставка правительства России и формирование нового состава. Так считают 38% опрошенных, свидетельствует опрос «Левада-центра».

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Также значимыми для граждан РФ оказались такие события, как распространение коронавируса в Китае (15%), послание президента Федеральному собранию (11%) и новогодние каникулы (10%).

Также в январе жители страны интересовались расширением программы маткапитала, новыми выплатами на детей (4%) и инициативами Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию РФ (4%). На смогли назвать запомнившиеся события 14% респондентов.

Опрос проведен 23−29 января 2020 года в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Опрошены 1603 граждан старше 18 лет методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, самым главным событием уходящего 2019 года жители России назвали открытие железнодорожной части Крымского моста (7%).

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