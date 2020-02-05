Тегеран, , 12:19 — REGNUM По словам заместителя командующего пограничной охраной сил правопорядка Исламской Республики Иран (ИРИ) генерала Ахмада Али Гударзи, в настоящий момент наблюдается самый высокий уровень безопасности иранских границ. Об этом 4 февраля сообщило иранское новостное агентство Mehr News.

В ходе своего выступления на встрече с командующими и должностными лицами провинции Керманшах генерал заявил, что сегодня даже самые злейшие враги государства осознают силу и мощь вооруженных сил Исламской Республики. Данный вопрос уже не ставится под чьё-то сомнение.

Он подчеркнул, что Иран примет меры сокрушительного характера в ответ на агрессивные действия любого враждебно настроенного государства в отношении Исламской Республики.

Кроме того, генерал упомянул недавний случай, когда Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс ракетные удары по американской военной базе «Айн аль-Асад» в Ираке, чтобы отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани.

«Соединенные Штаты совершали удары по многим местам в последние годы, однако ни у кого, кроме Ирана, не хватило смелости принять ответные меры», — отметил Ахмад Али Гударзи.