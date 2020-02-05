Тегеран, , 12:09 — REGNUM 4 февраля новоназначенный посол Исламской республики Иран (ИРИ) в России Казем Джалали обсудил с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым последние события, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает иранское агентство IRNA.

В ходе встречи произошёл обмен мнениями по таким ключевым вопросам, как сотрудничество на двустороннем, региональном и международном уровнях. Особое внимание было уделено ядерной сфере и сотрудничеству в использовании атома в мирных целях.

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что Москва с пониманием относится к принятым иранской стороной пяти шагам по сокращению своих обязательств по СВПД.

Кроме того, отмечают журналисты, российская сторона считает, что действия остальных участников данного соглашения должны соответствовать интересам и правам Ирана, а также способствовать возвращению его обязательств. Данная позиция была высоко оценена иранским послом, призвавшим в дальнейшем регулярно проводить консультации между двумя странами.