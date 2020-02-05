Москва, , 12:01 — REGNUM Замгалвы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов опроверг переписку Владимира Жириновского и депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы» Ильи Кивы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Он придумал какое-то развлечение или это его воспаленное воображение, якобы он сидел вчера и переписывался с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в WhatsUp. Такое шоу устроил журналиcтам. Во-первых, лидер ЛДПР не пользуется мобильным телефоном в постоянном режиме: когда ему нужно, ему помощник дает телефон — он совершает звонки, во-вторых, у него нет своего WhatsUp, которым он пользуется, в третьих, находясь на пленарном заседании, лидер ЛДПР занимается вопросами законотворчества, следит за повесткой, следит за тем, что обсуждается в зале, да и вообще депутата по фамилии КИава или КивА он не знает», — заявил Нилов.

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» Илья Кива в переписке назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука «гомиком».