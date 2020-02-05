Киев, , 12:03 — REGNUM Законопроект, регулирующий распространение массовой информации, будет дорабатываться, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 4 февраля в эфире телеканала 112.ua.

«По состоянию на сегодня закон о медиа проработан, однако он находится на стадии доработки, будут проводиться и общественные слушания, и дополнительно еще — с журналистами», — рассказал он.

В Раде также ждут экспертное заключение от европейских партнёров, добавил спикер.

Разумков отметил, что законопроект не был одобрен даже в первом чтении, поэтому говорить о том, каким он будет, пока рано.

Напомним, по данным представителей СМИ, изучивших законопроект №2693, Рада хочет запретить распространение любой положительной информации, поступающей из России.

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