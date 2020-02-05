Брюссель, , 11:54 — REGNUM Выполнить требования оппозиции и «друзей Грузии» и провести выборную реформу призвала грузинские власти «Европейская народная партия» (ЕНП). Соответствующая резолюция была распространена партией после завершения ее ассамблеи 4 февраля.

В документе говорится, что члены партии разочарованы тем, что грузинские власти не могут разрешить политический кризис, который якобы сложился в Грузии. Европейцы призвали Тбилиси провести выборную реформу, которую требуют различные политические силы.

«ЕНП призывает власти учесть требования граждан Грузии, гражданского общества, оппозиции и друзей Грузии», — говорится в резолюции.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция в Грузии требует проведения реформы выборной системы и сменить смешанную схему голосования на пропорциональную. Ряд политических сил в США и Европе поддержали это требование и начали давить на руководство Грузии.

Напомним, «Европейская народная партия» является одной из самых больших партий Европы. Её возглавляет экс-председатель Европейского Совета Дональд Туск.

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