Красноярск, , 11:50 — REGNUM Глава города Сосновоборска (Красноярский край) Сергей Пономарёв принял решение уйти в отставку с этого поста. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Комментируя своё решение, Пономарёв подчеркнул, что для города будет полезным «обновление исполнительной власти».

Сосновоборские депутаты рассмотрят заявление Пономарёва на ближайшей сессии горсовета, а также назначат дату выборов. Затем будет сформирована конкурсная комиссия, которая займётся отбором кандидатов. Кандидатуру нового главы города утвердит городской совет.

Напомним, Сергей Пономарёв возглавляет Сосновоборск с 2005 года.

Сосновоборск — город в Красноярском крае. Входит в Красноярскую агломерацию. По данным из открытых источников, численность населения — порядка 40 тысяч человек.