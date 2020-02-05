Пекин, , 11:48 — REGNUM Более 20 государств мира направили гуманитарную помощь в Китай для борьбы с распространением пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 5 февраля рассказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По её словам, гуманитарную помощь Китаю направили Республика Корея, Япония, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Казахстан, Пакистан, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Венгрия, Белоруссия, Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Австралия, Новая Зеландия, Тринидад и Тобаго, а также ЮНИСЕФ.

«Пожертвования ценны, а чувства — бесценны. Мы выражаем им искреннюю благодарность», — заявила Хуа Чуньин.

Она также добавила, что Китай будет продолжать делиться информацией и заниматься укреплением сотрудничеством со всеми государствами мира не только для того, чтобы обеспечить безопасность народа Китая, но и для того, чтобы обеспечить глобальную и региональную безопасность в области здравоохранения.

Отметим, ранее российский посол в Китай Андрей Денисов рассказал, что Россия также планирует поставить в Китай гуманитарную помощь, и в том числе — средства индивидуальной защиты от эпидемии: защитную одежду, защитные костюмы, маски и очки для персонала.