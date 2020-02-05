Симферополь, , 11:42 — REGNUM

Госсекретарь США в частных разговорах может констатировать, что Крым потерян Украиной навсегда, но это не означает, что официальная позиция Вашингтона по крымскому вопросу в обозримом будущем изменится, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 февраля, политолог Валентин Бианки, комментируя высказывания Майка Помпео.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Помпео в ходе своего визита на Украину во время разговора с «крымской активисткой» Эминой Джапаровой заявил, что Крым для Украины потерян навсегда, потому что «Россия не из тех, у кого можно что-то забрать».

« Частные разговоры — это одно, а публичная политическая позиция — совсем другое. Крайне маловероятно, чтобы в ближайшие годы нечто подобное руководители США сказали официально.

Россия требует признания своих прав на международной арене. США полагают, что все остальные должны делать только то, что США им разрешат. Для того, чтобы что-то изменилось, нужна перемена позиции одной из сторон. А для этого нужен либо острейший политический кризис в России, либо изменение руководством США позиции о своей роли в мире.