Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 5 февраля, был представлен региональному правительству новый главный федеральный инспектор. Пост занял генерал-майор полиции Юрий Кулик, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Руководителя ведомства представил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Пост занял 56-летний Юрий Кулик, который ранее два года возглавлял ГУ МВД по Нижегородской области.

Кулик сменил на посту Сергея Валенкова, который был освобождён от должности главного федерального инспектора по Ульяновской области 2 октября 2019 года. Тогда временно исполнение обязанностей было возложено на Павла Волкова, который до этого работал на разных должностях в аппарате приволжского полпреда.