Ульяновск, 5 февраля 2020, 11:42 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 5 февраля, был представлен региональному правительству новый главный федеральный инспектор. Пост занял генерал-майор полиции Юрий Кулик, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Руководителя ведомства представил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Пост занял 56-летний Юрий Кулик, который ранее два года возглавлял ГУ МВД по Нижегородской области.
Кулик сменил на посту Сергея Валенкова, который был освобождён от должности главного федерального инспектора по Ульяновской области 2 октября 2019 года. Тогда временно исполнение обязанностей было возложено на Павла Волкова, который до этого работал на разных должностях в аппарате приволжского полпреда.
Справка ИА REGNUM. Юрий Павлович Кулик родился 5 апреля 1963 года на Украине. В 1981—1985 годы служил в воздушно-десантных войсках, затем перешёл на службу в органы внутренних дел Санкт-Петербурга. В разные годы возглавлял Санкт-Петербургское линейное УВДТ, Приволжское УВДТ и московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте. В апреле 2011 года возглавил УФСИН по Краснодарскому краю, в октябре 2013 года вернулся в МВД России, где работал в Главном управлении по противодействию терроризму. В 2014 году был назначен начальником УМВД по Тамбовской области. В сентябре 2017 года возглавил главное управление Министерства внутренних дел России по Нижегородской области, освобождён от должности в апреле 2019 года.
Награждён рядом наград, в их числе — орден Почёта, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» и «За заслуги в управленческой деятельности».