Подгорица, , 11:38 — REGNUM Министерство обороны Черногории 5 февраля выпустило объявление о наборе добровольцев для прохождения обучения в военном центре.

Срок обучения 3 месяца. Его могут пройти граждане в возрасте от 18 до 25 лет.

Возможности учебного центра вооруженных сил страны позволяют в год обучать до 100 человек. В Черногории нет обязательного призыва, но обучение можно пройти на добровольной основе. У прошедших трехмесячный курс обучения есть преимущества при приеме в контрактную армию.