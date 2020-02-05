Москва, , 11:34 — REGNUM Для того, чтобы запустить в РФ систему eSIM — возможности работы мобильных телефонов без использования сим-карты — необходимо обеспечить надежную систему идентификации граждан. Об этом заявил замглавы Минсвязи Олег Иванов в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Регуляторных ограничений для внедрения eSIM практически не существует за исключением одного: eSIM эффективно можно внедрять тогда, когда присутствует определенная идентификация пользователей. К сожалению, пока не регламентирована надежная удаленная идентификация», — заявил Иванов.

По его словам, недавно один из операторов связи запустил такую услугу в качестве эксперимента в Москве. Оказалось, что такая услуга востребована и граждане ей активно интересуются.

«Но при этом оператор был вынужден удаленную идентификацию убрать и абонент должен был прийти в салон, получить eSIM в виде QR-кода и ввести его в свой телефон. Как только появится надежный, сертифицированный механизм удаленной био-идентификации, последние преграды для введения eSIM будут сняты», — отметил Иванов.