Тегеран, , 11:56 — REGNUM 4 февраля министр иностранных дел Исламской республики Иран Мохаммад Джавад Зариф осудил в Twitter руководство США за использование в своих интересах ситуации, сложившейся от вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщило иранское новостное агентство IRNA.

Кроме того, глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) сослался на свой телефонный разговор с китайским коллегой Ван И, во время которого выразил признательность за успешные меры китайских властей по борьбе с эпидемией.

По словам министра, Китай не только предотвратил рост эпидемии у себя в стране, но и предотвратил ее распространение за рубежом. Зариф также подчеркнул, что Иран твердо стоит на стороне Китая и готов всячески поддерживать двусторонние связи.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе пресс-конференции заявила, что Соединенные Штаты распространяют страх по поводу вспышки коронавируса, чтобы спровоцировать отток американцев из Китайской Народной республики (КНР). По состоянию на 4 февраля вирус унес жизни 425 человек и заразил 20 438.