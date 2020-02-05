Нью-Дели, , 11:36 — REGNUM 4 февраля в Нью-Дели состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и Индии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

По их словам, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также пути укрепления сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности.

Известно, что в рамках встречи Чон Гён Ду обратился к индийскому коллеге с просьбой поддержать усилия правительства Южной Кореи по денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь, Раджнат Сингх высоко оценил усилия южнокорейского правительства по установлению мира на Корейском полуострове и отметил, что Индия продолжит поддерживать Сеул в данном вопросе.

Кроме того, стороны договорились содействовать обмену специалистами, проведению встреч в формате «2+2» и смягчению ограничений для южнокорейский производителей, ведущих бизнес в Индии.

Отмечается, что в рамках своего визита в Индию министр обороны Южной Кореи встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове, безопасность в регионе, а также ситуацию вокруг распространения коронавируса.

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