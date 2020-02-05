Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:29 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во время выездного заседания сегодня, 5 февраля, отчитал мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова за плохую работу, сообщает «Ваш город.ру».

«Это произошло во время доклада, когда мэр закончил отчёт о своей работе в 2019 году и думал рассказать о планах. Но Сергей Цивилёв его перебил и припомнил его последние огрехи, — уточняет издание. — Сначала губернатор предъявил претензии к строительству школы №81, заметив, что открыть учебное заведение удалось только после вмешательства области. (…) Вдобавок к этому, губернатора не устроил внешний вид города — слишком много рекламы, разрушенных остановок и грязи. Цивилёв заявил, что снег-то белый в городе, а на дорогах грязь, значит, нужно закупать чистый песок, без грязи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Кузбасса уже неоднократно публично отчитывал глав городов.

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