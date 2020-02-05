Тбилиси, , 11:31 — REGNUM Встреча министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и посла США Келли Дегнан прошла 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что грузинский министр рассказал о том, какие реформы были проведены в его ведомстве, и что планируется сделать в будущем. Он также выразил слова благодарности за многолетнюю поддержку Грузии со стороны США.

«За последние несколько лет США выделили около 600 млн долларов для содействия развитию возможностей по оснащению и переподготовке кадров пограничного сектора», — подчеркнула во время встречи Дегнан.

Напомним, Келли Дегнан прибыла в Грузию после назначения послом в конце января. Ранее она провела встречу с грузинским патриархом Илиёй Вторым.

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