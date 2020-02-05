Киев, 5 февраля 2020, 11:30 — REGNUM 5 февраля 2020 года состоится подписание документов о сотрудничестве компании «Укрзализныця» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире радио «Новое время».
По его словам, немецкая делегация посетит Киев 5 февраля и встретится с правительством Украины.
Министр не раскрыл детали меморандума, заявив, что сначала необходимо согласовать показатели и предмет инвестиций.
Напомним, 23 января 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что «Укрзализныця» будет передана под управление Deutsche Bahn на 10 лет. Позже в немецкой компании опровергли слова Гончарука, заявив о готовности консультировать руководство «Укрзализныци».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее была создана рабочая группа для обсуждения вопросов сотрудничества Deutsche Bahn и «Укрзализныци».
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