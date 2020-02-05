Киев, , 11:30 — REGNUM 5 февраля 2020 года состоится подписание документов о сотрудничестве компании «Укрзализныця» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире радио «Новое время».

По его словам, немецкая делегация посетит Киев 5 февраля и встретится с правительством Украины.

Министр не раскрыл детали меморандума, заявив, что сначала необходимо согласовать показатели и предмет инвестиций.

«Мы будем это в несколько этапов делать, никто не торопится, чтобы принимать решение вслепую», — заверил он.

Напомним, 23 января 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что «Укрзализныця» будет передана под управление Deutsche Bahn на 10 лет. Позже в немецкой компании опровергли слова Гончарука, заявив о готовности консультировать руководство «Укрзализныци».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была создана рабочая группа для обсуждения вопросов сотрудничества Deutsche Bahn и «Укрзализныци».

Читайте также: Кабмин Украины создал рабочую группу по сотрудничеству с Deutsche Bahn