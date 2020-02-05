Москва, , 11:23 — REGNUM Вашингтону пора отказаться от «циничной политики» в отношении Крыма и официально признать полуостров российским, заявил 5 февраля глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«США давно пора отказаться от своей циничной политики и официально признать российский статус Крыма», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты «циничны донельзя, и тогда, когда не затронуты их шкурные интересы, они способны посмотреть правде в глаза».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января заявил, что Крым потерян и мировые игроки это понимают. «Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», добавил он.

По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов КрымаРомана Чегринца, заявление госсекретаря Соединенных ШтатовМайка Помпеоо потере Украиной Крыма — это­­ проявление здравого смысла.

Читайте также: В Крыму оценили слова Помпео о полуострове