Москва, 5 февраля 2020, 11:23 — REGNUM Вашингтону пора отказаться от «циничной политики» в отношении Крыма и официально признать полуостров российским, заявил 5 февраля глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«США давно пора отказаться от своей циничной политики и официально признать российский статус Крыма», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Соединенные Штаты «циничны донельзя, и тогда, когда не затронуты их шкурные интересы, они способны посмотреть правде в глаза».
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января заявил, что Крым потерян и мировые игроки это понимают. «Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», добавил он.
По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов КрымаРомана Чегринца, заявление госсекретаря Соединенных ШтатовМайка Помпеоо потере Украиной Крыма — это проявление здравого смысла.
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