Рига, , 11:22 — REGNUM С 16 января по 4 февраля в Латвии в поддержку приостановления закона об изменениях правил в выборах самоуправлений подписалось всего 0,23% всех избирателей, или 2,3% от необходимого числа для проведения референдума по этому вопросу. Об этом пишет портал LSM.

Изменения в законе, приостановленном благодаря подписям более 30 депутатов Сейма (парламента), предусматривают возможность, в случае внеочередных выборов, продлевать срок полномочий местных органов власти с 4-х до 5 лет.

Часть депутатов Сейма, несогласных с этой идеей, попытались собрать подписи для организации референдума. 14 февраля истекает срок, до наступления которого требовалось собрать 154 868 подписи избирателей, или 10% от общего числа голосовавших на последних выборах в Сейм.

Сбор подписей был организован Центральной избирательной комиссией Латвии на 358 участках в стране и 41 за рубежом.