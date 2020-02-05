Москва, , 11:22 — REGNUM Законопроект об ограничении применения к бизнесу 210 статьи Уголовного кодекса за организацию ОПГ комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Под действие статьи 210 УК не подпадают учредители, руководители и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением предпринимательской либо иной экономической деятельности.

«Исключение составляют случаи, когда такая организация (или ее структурное подразделение) были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений», — пояснил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предложенное изменение позволят исключить применение статьи 210 УК РФ в отношении учредителей, руководителей или сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, и никак не связаны с организованной преступностью.