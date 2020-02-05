Тбилиси, , 11:15 — REGNUM Грузинский министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани дал гарантии ранее критиковавшему в письме политику Тбилиси члену Сената США Джиму Ришу, что ситуация в Грузии изменится. Об этом американский политик рассказал в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» (СМИ-иностранный агент).

Риш прокомментировал встречу с главой грузинского МИД, который прибыл в Вашингтон 4 февраля.

«У нас была хорошая встреча, в ходе которой мы обсуждали эти вопросы, и получили гарантии, что ситуация изменится. Мы проследим за ситуацией», — заявил сенатор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МИД Грузии сообщал, что Залкалиани в США предстоит объяснить, что ситуация в Грузии не такова, как ее представляют американские законодатели.

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