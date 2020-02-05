Джакарта, , 11:11 — REGNUM Посол Ирана в Индонезии Мохаммад Азад выразил надежду, что президент Хасан Рухани сможет совершить официальный визит в Индонезию в 2020 году, сообщает Antara.

«Я надеюсь, что президент сможет посетить Индонезию. Если с индонезийской стороны будет готовность, мой президент сможет приехать», — заявил посол в Джакарте.

По его словам, 70-летие установления дипломатических отношений между Индонезией и Ираном является подходящим моментом для официального визита главы государства и укрепления отношений, существовавших с 1950 года.

Кроме того, в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, посольство Ирана в Джакарте подготовило ряд мероприятий, включая встречу глав МИД Ирана и Индонезии, а также выставки, семинары и другие культурные события.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо совершил государственный визит в Иран в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Ирана в Индонезии: Тегеран не хочет воевать