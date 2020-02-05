Владикавказ, , 11:11 — REGNUM Олимпийская чемпионка по фехтованию Аида Шанаева стала заместителем министра физической культуры и спорта Северной Осетии. О назначении титулованной рапиристки сообщается на странице ведомства в Instagram.

Отметим, что предшественником Шанаевой был Валерий Гульчеев, который в конце ноября 2019 года покинул свой пост по собственному желанию. Тогда в местных СМИ стали появляться сообщения о вероятном назначении Шанаевой.

Напомним, Аида Шанаева — олимпийская чемпионка 2008 года и серебряный призер Игр 2012 года. Она также является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Также она имеет 11 серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы.

За вклад в развитие физкультуры и спорта Шанаева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и орденом Дружбы. В ноябре 2019 года 33-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.