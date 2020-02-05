Тегеран, , 12:42 — REGNUM Комитет по национальной безопасности и внешней политике, действующий при парламенте Исламской республики Иран (ИРИ), осудил план действий США на Ближнем Востоке и охарактеризовал его как объявление войны Исламу, сообщает 4 февраля иранское новостное агентство Mehr News.

В заявлении от 3 февраля комитет подчеркнул, что так называемое урегулирование палестино-израильского конфликта является прямым нарушением соответствующих международных резолюций и законов, что только приведет к эскалации напряженности в регионе.

Единственным решением палестинской проблемы, по мнению членов вышеупомянутого комитета, является проведение референдума среди широких слоев населения страны, включая мусульман, христиан и евреев. Комитет также призвал парламенты исламских стран осудить предложение США и поддержать права палестинцев.

Администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа.