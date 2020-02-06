Тегеран, , 07:41 — REGNUM 4 февраля представитель судебной власти Исламской республики Иран (ИРИ) Голам-Хусейн Эсмаили заявил, что шпиона, передавшего Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) информацию о ядерных разработках Ирана, ждёт смертная казнь. Об этом сообщило иранское новостное агентство IRNA.

Кроме того, Эсмаэли отметил, что приговор будет исполнен в ближайшее время, а также сообщил журналистам, что осужденный агент ЦРУ Амир Рахимур получил от США солидную сумму за свою работу. Представитель судебной власти также подчеркнул, что какими бы методами американские власти не воспользовались, их попытки всегда будут обречены на провал. Иран не пойдет на компромисс ни с каким иностранным противником.

Ранее были арестованы два иранца по обвинению в шпионаже. Они занимались шпионской деятельностью, маскируясь членами благотворительных организаций. Их приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж и еще к 5 годам за деяния, направленные против безопасности.