Ашхабад, , 11:05 — REGNUM Мэр столицы Туркмении Шамухаммет Дурдылыев представил президенту Гурбангулы Бердымухамедову с проекты архитектурного развития Ашхабада. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ознакомившись с планами, туркменский лидер высказал некоторые замечания и рекомендации, а также поручил руководству города уделить особое внимание вопросам озеленения туркменской столицы — сажать больше деревьев и цветов.

При этом Бердымухамедов подчеркнул, что приоритет в развитии столицы Туркмении должен быть отдан способности Ашхабада успешно конкурировать по красоте и комфорту с мировыми мегаполисами.