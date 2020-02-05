Улан-Батор, , 11:03 — REGNUM Национальная сельскохозяйственная ассоциация Монголии и Общество сотрудничества Монголии и Внутренней Монголии запустили благотворительную акцию «Пожертвуем каждый по 1000 тугриков» с целью помочь жителям города Ухань, который является эпицентром коронавируса нового типа.

«Правительство нашей страны выделило 200 тыс. долларов США для помощи КНР в борьбе с коронавирусом. В это трудное время мы каждый день слушаем новости о том, что происходит в городе Ухань. С целью поддержать жителей города Ухань в это время мы решили запустить благотворительную акцию «Пожертвуем каждый по 1000 тугриков» со сроком на один месяц. И призываем всех принять участие в благотворительной акции», — заявили организаторы, и напомнили, что КНР помогает Монголии во всех отраслях.

По словам организаторов, акция продолжается по 5 марта и собранные деньги будут вручены через Посольства КНР в Монголии жителям города Ухань.