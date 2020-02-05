Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Петербургские депутаты намерены запретить штрафовать граждан за самовольное остекление балконов, если это произошло до 11 января 2020 года. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили 5 февраля на пленарном заседании Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ предполагает поправки в закон «Об административных правонарушениях». Единоросс Денис Четырбок назвал этот проект «балконной амнистией».

«Борьба с простыми петербуржцами и остекленными балконами не так однозначна», — считает он. «Небольшой размер панельных квартир вынуждал людей использовать балкон для бытовых целей, для хранения вещей, что требовало остекления», — добавил депутат.

С недавних же пор, сказал Четырбок, чиновники «ни с того ни с сего начали привлекать людей за застекленные балконы», которые были остеклены десятилетия назад, родителями или бабушками и дедушками нынешних жильцов.

Портал «Наш Санкт-Петербург» тоже подлил масла в огонь: один из горожан направил туда несколько тысяч жалоб на остекленные балконы, заявил Четырбок, назвав это «злоупотреблением правом».

Большинство депутатов Заксобрания поддержало законопроект о «балконной амнистии».

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