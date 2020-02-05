Москва, , 10:59 — REGNUM Глава Минсвязи РФ Максут Шадаев заявил о намерении продумать способы отзыва гражданами разрешения на использование персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Мы все по закону о защите персональных данных даем согласие на их использование, во многих случаях мы подписываем бумажные документы, никакого механизма отозвать согласие у нас сейчас нет… Мы должны придумать схему, проработать ее, как мы должны видеть, кому мы дали согласие и как мы можем это согласие отзывать, блокирование использовать персональных данных», — заявил Шадаев.

Кроме того, глава Минсвязи РФМаксут Шадаеввидит целью сделать государство менее заметным при взаимодействии с гражданами.