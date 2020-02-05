Тбилиси, , 11:00 — REGNUM В Тбилиси 5 февраля началась протестная акция, которую анонсировали оппозиционные политические партии. Протестующие построили «коридор позора», сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, активисты выстроились живой стеной. В руках у них плакаты и баннеры с критикой руководства Грузии.

«Это «коридор позора» депутатам правящей партии. Наше требование неизменно, это проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе», — рассказали журналистам участники протеста.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии требуют от грузинских властей смены смешанной схемы голосования на пропорциональную. Протесты изначально планировалось начать 4 февраля, в день начала весенней парламентской сессии, но планы изменили из-за гибели в пожаре шестерых человек накануне.

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