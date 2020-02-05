Варшава, , 10:58 — REGNUM Тема «российской угрозы» в Польше, несмотря на то, что она нелогична, непрерывно нагнетается, что сказывается на отношении людей. Об этом 5 февраля рассказал посол России в Польше Сергей Андреев.

«Тема «российской угрозы» постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей», — приводит РИА Новости слова Андреева.

При этом он отметил, что не может судить о том, насколько люди в Польше верят или не верят в возможность нападения на них со стороны России, при том, что логика должна подсказывать, что у российской стороны нет для совершения этого ни намерений, ни причин.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не обсуждался вопрос о приглашении польского руководства на мероприятия, которые посвящены празднованию 75-летия Победы.