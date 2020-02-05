Сеул, , 10:46 — REGNUM Самолёты ВВС США — самолет-разведчик EP-3E и самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8 — облетели территорию Корейского полуострова. Об этом 5 февраля агентство Yonhap со ссылкой на отслеживающий полеты сайт Aircraft Spots.

Согласно данным источника, разведывательные самолёты ВВС США заметили на высоте 25 тыс. футов — 7,6 км, и 31 тыс. футов — 9,44 км.

При этом информация времени облета американскими разведывательными самолетами Корейского полуострова и направление их полета не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января самолёты-разведчики ВВС США также были замечены над Корейским полуостровом и Японским морем при совершении ими разведывательных полётов.