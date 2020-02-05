Джакарта, , 10:42 — REGNUM Президент Сингапура Халима Якоб заявила, что встретится с султаном Хаменгкубувоно Х в Джокьякарте 5 февраля, сообщает Antara.

«Сингапур заинтересован в укреплении сотрудничества с городами Индонезии», — заявила глава Сингапура после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Как соседние страны, Халима Якоб считает, что Сингапур и Индонезия могут совместно использовать возможности и преодолевать трудности.

«В условиях глобальной экономической неопределенности и других проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, важно, чтобы Сингапур и Индонезия работали вместе для достижения взаимной выгоды», — пояснила президент Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что сотрудничество между Индонезией и Сингапуром в секторе здравоохранения поможет предотвратить заболевания, вызываемые коронавирусом.

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