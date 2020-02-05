Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Компромиссный вариант выборной реформы в Грузии предложила лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили. Интервью с ней на сайте Общественного телевидения было опубликовано 5 февраля.

Инашвили для компромисса оттолкнулась от предложения правящей партии «Грузинская мечта». Представители партии власти вместо перехода на пропорциональную схему выборов предложили сократить количество депутатов, избираемых по мажоритарным округам с 73 до 50 и увеличить до 100 число депутатов по партийным спискам.

Вместо перехода к схеме 100/50, Инашвили выдвинула схему 138/12, то есть сократить число мажоритарщиков до двенадцати. Она рассказала, что в Грузии 12 округов, и по одному депутату на округ считает вполне нормальным. Лидер патриотов также допустила разделение Тбилиси на 3 округа и перейти к схеме 135/15.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция Грузии требует от властей перехода на пропорциональную схему выборов в парламент. В правящей партии не смогли убедить всех мажортиарщиков поддержать данную выборную реформу и обсуждают с представителями оппозиционных партий компромиссный вариант.

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