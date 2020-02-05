Киев, , 10:33 — REGNUM В правительстве Украины было принято решение разделить министерство по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

«Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса…» — рассказал Гончарук.

Он добавил, что на базе министерства по вопросам культуры, молодёжи и спорта может быть создано агентство, которое занимается только вопросами спорта, но данный вопрос находится на стадии обсуждения.

Ранее в СМИ появилась информация о планах по реформированию правительства Украины. Этот процесс может занять около двух недель.

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Напомним, в 2014 году на Украине после государственного переворота началась гражданская война. По этой причине было создано министерство, занимающееся делами участников конфликта, а также лиц, которые покинули зону боевых действий и переселились из Донбасса на территорию Украины.