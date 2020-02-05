Москва, , 10:44 — REGNUM Российская сторона считает несвоевременным проект резолюции по Ливии, который подготовлен Великобританией, и может выступить против документа на голосовании. Об этом сообщает 5 февраля ТАСС со ссылкой на источник в российском постпредстве при ООН.

Собеседник пояснил, что после конференции по ливийскому урегулированию в Берлине её итоги поддержали не все стороны конфликта. Потому нет смысла в резолюции, которую в реальности выполнять не будут.

«Принятие такого документа сейчас лишь обесценит понятие резолюции Совета Безопасности», — указал он.

Британский проект резолюции разработан в поддержку соглашений, достигнутых участниками саммита в Берлине. В европейских делегациях считают, что принять его стоит как можно скорее.

Проект предусматривает в числе прочего требования о соблюдении оружейного эмбарго в отношении Ливии, прекращение любой поддержки наёмного военного контингента и вывод всего военного наёмного персонала. Указано также, что ни одной стране не стоит вмешиваться в конфликт и предпринимать что-либо, что его усугубит.

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