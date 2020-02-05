Москва, 5 февраля 2020, 10:21 — REGNUM В здании министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось открытие выставки архивных документов и фотографий по случаю 70-летия дипломатических отношений между Россией и Индонезией, сообщает внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.
В торжественной церемонии 4 февраля 2020 года приняли участие представители Федерального Собрания Российской Федерации, российских министерств и ведомств, деловых и научных кругов, послы стран АСЕАН в Москве.
В приветственном обращении министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на прочные исторические связи между Россией и Индонезией, констатировал наличие предпосылок для их вывода на уровень стратегического партнерства.
Глава МИД Российской Федерации также дал высокую оценку эффективной координации действий двух стран на международных площадках, прежде всего в ООН, а также в рамках асеаноцентричных региональных механизмов.
Как сообщало ИА REGNUM, выставка картин и исторических архивов индонезийско-российских дипломатических отношений открылась в Национальной галерее в Джакарте.
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