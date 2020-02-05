Москва, , 10:21 — REGNUM В здании министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось открытие выставки архивных документов и фотографий по случаю 70-летия дипломатических отношений между Россией и Индонезией, сообщает внешнеполитическое ведомство Российской Федерации.

В торжественной церемонии 4 февраля 2020 года приняли участие представители Федерального Собрания Российской Федерации, российских министерств и ведомств, деловых и научных кругов, послы стран АСЕАН в Москве.

В приветственном обращении министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указал на прочные исторические связи между Россией и Индонезией, констатировал наличие предпосылок для их вывода на уровень стратегического партнерства.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров «Отмечу реализуемые в Индонезии крупные инфраструктурные проекты с участием наших ведущих отечественных компаний, включая ОАО «РЖД» и ПАО «НК «Роснефть». Видим очень хорошие перспективы в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, городского планирования, инноваций и высоких технологий. Весомый вклад в диверсификацию нашего сотрудничества вносит Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому взаимодействию»

Глава МИД Российской Федерации также дал высокую оценку эффективной координации действий двух стран на международных площадках, прежде всего в ООН, а также в рамках асеаноцентричных региональных механизмов.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка картин и исторических архивов индонезийско-российских дипломатических отношений открылась в Национальной галерее в Джакарте.

Читайте также: Индонезия и Россия отмечают 70-летие установления дипотношений

Читайте ранее в этом сюжете: Около 15 000 посетителей ожидают на российской выставке в Джакарте