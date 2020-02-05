Бишкек, , 10:12 — REGNUM «Если члены правительства не могут работать, то почему оно не уходит в отставку?», — такой вопрос задал депутат Кенжебек Бокоев премьер-министру Мухаммедкалыю Абылагзиеву на заседании комитета по конституционному законодательству и госустройству парламента Киргизии, передает «Баркелде».

Также парламентарий отметил, что сейчас от первоначального состава правительства республики осталась, в лучшем случае, только пятая часть.

В ответ на это Абылгазиев заявил, что согласно законодательству Киргизии, правительство уходит в отставку либо по решению республиканского парламента, либо после отставки премьер-министра.

«Такое время еще не наступило», — подчеркнул глава правительства.

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