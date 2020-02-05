Ташкент, , 10:11 — REGNUM Министр энергетики Алишер Султанов и посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Ахилл, обсудили вопросы инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

«В частности, сторонами ведется изучение возможностей проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках в Республике Узбекистан (Араламорский, Самско-Косбулакский и Байтерекский) совместно с «British Petroleum» (Bеликобритания) и «SOCAR» (Азербайджан)», говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что с мая 2018 года состоялся ряд рабочих встреч с участием специалистов Министерства энергетики республики, АО «Узбекнефтегаз», BP и «SOCAR» и достигнут ряд этапных договоренностей.

«В феврале 2020 года планируется приезд специалистов «Socar» и «British Petroleum» для обсуждения основных условий соглашения по СРП (Соглашение о разделе продукции)», отмечает пресс-служба.

В свою очередь, отмечает министерство, представители дипломатической миссии Великобритании подчеркнули растущий интерес со стороны британских инвесторов к перспективным проектам, реализующимся в Узбекистане.